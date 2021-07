Hanoi (VNA) – Le deuxième concours "Designed by Vietnam" a été lancé le 19 juillet avec le thème "Réveiller les traditions" dans le cadre de la Semaine du design du Vietnam 2021.

Le concours exhorte à changer les mentalités, à réinventer les valeurs traditionnelles et à promouvoir les tendances du design durable. Photo : VNA

Organisé par l’Institut national vietnamien de la culture et des études artistiques (VICAS) relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ashui.com et ConsMedia, le concours recevra les candidatures via l’adresse e-mail designedbyvietnam@gmail.com jusqu’au 31 août.

Les concepteurs rivaliseront dans cinq catégories : design de communication, design du vivant, design de décor et d’objet, design de vêtements et design public.

Les conceptions doivent montrer des caractéristiques typiques et des valeurs traditionnelles du Vietnam et utiliser des matériaux traditionnels et locaux. En particulier, le comité d’organisation encourage les concepteurs à appliquer et à développer les techniques des villages de métiers traditionnels.

Les condidats peuvent participer à des ateliers et visiter et puiser leur inspiration dans les villages de métiers traditionnels.

Vingt designs exceptionnels seront sélectionnés pour participer à un vote en ligne sur vietnamdesignweek.com du 15 octobre au 15 novembre. Les designs ayant obtenu le plus grand nombre de votes participeront au tour final qui aura lieu du 15 au 21 novembre.

Une cérémonie de remise des prix et une exposition des œuvres qualifiées pour la phase finale devraient avoir lieu à Hanoi, Huê et Hô Chi Minh-Ville au cours de la semaine.

Un premier prix d’une valeur de 50 millions de dôngs (2.168 dollars) en espèces, ainsi qu’un deuxième et un troisième prix seront attribués aux gagnants, ainsi que cinq prix d’encouragement. – VNA