La zone industrielle Tra Noc, dans la province de Can Tho. Photo: Baocantho

Hanoï (VNA) - Selon le Département de l’Investissement étranger (ministère du Plan et de l’Investissement), lors des 4 premiers mois de l’année, 9 provinces du delta du Mékong sur 13 ont attiré 56 nouveaux projets d’investissement direct étranger (IDE), pour 667,47 millions d’USD, portant le nombre total de projets à 789.



À la fin du mois d'avril, on comptait 1.579 projets en activité cumulant plus de 22,19 milliards d’USD.



Le delta du Mékong a de nombreux potentiels qui restent inexploités. Cette région connait la plus forte croissance dans le pays. L'indice de compétitivité au niveau provincial de nombreuses localités est classé parmi le top 10. Cette région a une main-d'œuvre abondante, un fort pouvoir d'achat, juste derrière Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. C'est aussi le plus grand centre en matière d’agriculture et de transformation agricole du pays.



De nombreux pays veulent investir dans le delta du Mékong, dont le Japon. Selon Vu Tien Loc, président de la Chambre vietnamienne de l'industrie et du commerce, dans l’orientation de coopération stratégique approfondie entre le Vietnam et le Japon, la coopération agricole est considérée comme une direction très importante. En outre, la coopération dans l’industrie est également un axe que les deux parties s’efforcent de promouvoir. Le delta du Mékong est une région potentielle pour une telle coopération.



Afin de créer une avancée décisive dans l'attraction des investissements, de nombreuses localités ont mis en œuvre des mesures pour promouvoir la réforme publique, aider les activités des entreprises et renforcer la formation professionnelle. En outre, perfectionner les infrastructures de transport est aussi une priorité, notamment via l’ouverture de lignes aériennes reliant des provinces du Centre et du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et certains vols internationaux vers le delta du Mékong, le développement des autoroutes et voies navigables au service du tourisme fluvial. -CPV/VNA