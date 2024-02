Le delta du Mékong dispose également d'autres sources d'énergie renouvelables importantes. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le delta du Mékong est une région avec un grand potentiel en matière d'énergies renouvelables, d'énergies propres, notamment le solaire, l'éolien, la biomasse... grâce à son climat, à sa topographie et à sa géologie.

En outre, le delta du Mékong dispose également d'autres sources d'énergie renouvelables importantes telles que l'énergie des vagues et l'énergie marémotrice, toutes deux très abondantes mais la région n'a pas eu les conditions nécessaires pour investir dans leur exploitation.

Profitant de cet avantage, de nombreuses localités du delta s'efforcent d'attirer des investissements et de développer des projets d'énergies renouvelables, contribuant ainsi à résoudre le problème de sécurité énergétique et à créer une percée pour leur développement socio-économique ainsi que de l'ensemble de la région.



Priorité aux énergies propres et renouvelables



Lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est fermement engagé à ce que le Vietnam réduise ses émissions nettes à zéro d'ici 2050. La transition énergétique est un facteur indispensable pour atteindre l'objectif de développement durable et l'adaptation au changement climatique au Vietnam, dans le delta du Mékong en particulier.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a estimé qu'outre des domaines tels que l'agriculture verte, le tourisme agricole, l'écotourisme, les services de transformation des produits agricoles... l'industrie énergétique est également un fer de lance pour le développement du delta du Mékong. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un delta jeune, soumis à de nombreux impacts du changement climatique, le développement de l'industrie énergétique doit également être plus prudent que dans d'autres régions. L'industrie énergétique doit être une énergie propre et renouvelable.

Le professeur agrégé, Dr Nguyen Dinh Tho, directeur de l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement, a également déclaré que le delta est une zone présentant des avantages en matière d'énergie renouvelable, c'est donc une zone clé pourque le Vietnam puisse atteindre les résultats sur lesquels s'est engagé le Premier ministre lors de la COP26.

Par conséquent, l'achèvement du Plan énergétique VIII par le ministère de l'Industrie et du Commerce aidera la région à mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable afin que les provinces du delta puissent développer une planification provinciale jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

Le delta du Mékong a un littoral d'environ 700 km, une zone économique exclusive marine de 60.000 km² et de forts vents côtiers. Son potentiel d'exploitation de l'énergie éolienne peut atteindre 1.200 à 1.500 MW.

L'Organisation allemande de coopération internationale (GIZ) a annoncé que chaque année, l'ensemble du delta bénéficie en moyenne de 2.200 à 2.500 heures de soleil. Plus de 90 % des jours de l'année reçoivent une lumière solaire suffisamment forte pour faire fonctionner des panneaux solaires, avec un rayonnement moyen de 1 387 à 1 534 kWh/kWc/an.

Développement durable

Pour développer durablement les énergies renouvelables et les énergies propres dans le delta du Mékong, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a déclaré que la planification de l'électricité doit être basée sur la science, être dynamique et ouverte. Il est nécessaire à considérer le développement des énergies renouvelables et des énergies nouvelles comme une opportunité de développer l’écosystème global de l’industrie énergétique.

Le ministère continuera de présider et de se coordonner avec les ministères, les branches et les localités pour achever la construction et soumettre au gouvernement la loi révisée sur l'électricité et la loi sur les énergies renouvelables à soumettre à l'Assemblée nationale en 2024, et à proposer au gouvernement la promulgation de politiques sur le commerce direct de l’électricité.

Dans le même temps, le ministère préside et se coordonne également avec les ministères, les branches et les comités populaires des provinces et des villes au niveau central pour continuer à travailler avec les investisseurs, en examinant attentivement les réglementations juridiques, les engagements, et en parvenant à un accord entre les parties pour gérer complètement les projets qui ont des difficultés de mise en œuvre, et faire des rapports au Premier ministre sur les questions qui dépassent leur autorité.

En ce qui concerne les lois et politiques, le gouvernement et les ministères et branches complètent le cadre politique et juridique sur le développement de l'électricité et le développement des énergies renouvelables, sépare le rôle de la gestion de l’État de celui de la production et des affaires des entreprises. Dans le même temps, il faut créer un mécanisme pour encourager les entreprises nationales à participer au développement de l'industrie des énergies renouvelables, des nouvelles énergies à des fins nationales et d'exportation, et au développement de l'industrie de fabrication d'équipements concernés.

Le ministère demande au groupe Electricité du Vietnam de se coordonner avec les comités populaires des provinces pour libérer des terrains en vue d'investir dans la modernisation et l'expansion du réseau de transport.

En outre, dans le delta du Mékong, les ministères et les agences fonctionnelles investissent dans la construction d'infrastructures, recherchent des connexions nationales et régionales pour servir l'importation de gaz naturel et de GNL afin d'assurer l'approvisionnement des centrales électriques de Ca Mau. - VNA