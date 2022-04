Le port Nam Hai Dinh Vu, dans la ville portuaire de Hai Phong au Nord. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Des coûts de transport et de douanes élevés affectent la compétitivité des produits vietnamiens sur la scène internationale. Devant ces défis, le secteur douanier du Vietnam met en place des solutions pour faciliter les échanges commerciaux.



Trân Viêt Huy, chef du Département des douanes et de la facilitation des échanges de l’Association vietnamienne des entreprises de services logistiques, a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait provoqué un fort impact sur le bouleversement de la chaîne d'approvisionnement mondiale, y compris les opérations d'action logistique. Environ 97% des petites et moyennes entreprises dans ce secteur auraient été gravement touchées, selon lui.



Depuis mai 2020, les activités logistiques ont été rétablies, mais actuellement environ 20% des entreprises sont toujours en déclin a-t-il indiqué. Par rapport à avant la pandémie, les marchandises transportées à travers les frontières, en particulier avec la Chine, sont toujours encombrées.



Récemment, la hausse de prix du pétrole a fait grimper des coûts. Les taux de fret ont fortement augmenté, notamment sur les routes vers l'Europe et l'Amérique... Avant la pandémie de COVID-19, le fret d'expédition n'était que d'environ 1.000 à 3.000 USD/conteneur, maintenant ce chiffre atteint 14.000 - 15.000 USD/conteneur de 40 pieds. Cela devient un fardeau pour des entreprises, conclut-il.



Johnathan Hanh Nguyên, président du Conseil d'administration du Groupe Inter-Pacifique (IPPG), a admis : ''Les coûts logistiques du Vietnam sont beaucoup plus élevés que ceux de la moyenne mondiale, ce qui rend le prix des marchandises vietnamiennes plus cher. Par conséquent, trouver une solution pour réduire ces coûts est une exigence urgente pour améliorer la compétitivité''.



Le marché vietnamien du fret aérien affiche un taux de croissance de 15,3% par an, mais les compagnies aériennes ne transportent encore que du fret combiné sur des vols de passagers, pas encore de transport unique de fret. ''Les coûts logistiques représentent 20 à 25% prix de vente des marchandises, ce qui a érodé les bénéfices des exportateurs'', a partagé Johnathan Hanh Nguyên.



Simplification des formalités administratives



Le port maritime de Hô Chi Minh-Ville a de nos jours un volume de fret d'importation et d'exportation représentant 50% de la part de marché du pays. Le Département municipal des douanes a mis en œuvre de nombreuses mesures pour soutenir et faciliter les activités d'importation et d’exportation des entreprises de Hô Chi Minh-Ville.



Plus précisément, le Département a publié "le Projet sur la facilitation des commerces : procédures douanières dans les activités logistiques et prévention de l'embouteillage des marchandises d'importation et d'exportation au port de Cat Lai".



Dang Thai Thiên, chef adjoint du Bureau de supervision de la gestion, Département des douanes de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que les solutions ci-dessus ''avait contribué à la réalisation de l'objectif de réduction de 70% du temps de réception et de vérification des dossiers douaniers ainsi que du temps d'inspection physique des marchandises''. Ainsi, cela permet d'économiser le coût de dédouanement pour les entreprises.



Selon Dao Duy Tâm, directeur adjoint du Département de la supervision et de l'administration des douanes (indépendant au Département générale des douanes), afin d'aider les entreprises à développer leurs activités d'importation et d'exportation, l'organe a activement achevé le système d'institutions et documents juridiques, et en même temps a déployé de nombreuses solutions sur l'application des technologies de l'information telles que : mise en œuvre des procédures douanières entièrement électroniques, paiement électronique (E-Paiement), fourniture d’un logiciel gratuit de déclaration douanière pour les entreprises d'import-export.-CVN/VNA