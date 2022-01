Les véhicules transportent des marchandises à la porte fronatlière de Tân Thanh pour les exportations vers la Chine. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’administration de la province chinoise du Guangxi a officiellement repris ce mardi matin 25 janvier les opérations de dédouanement des marchandises au poste frontalier de Tân Thanh (Vietnam) - Po Chai (Chine) dans la province septentrionale de Lang Son, grâce aux efforts conjoints du Vietnam et de la Chine.

Cette information a été annoncé le même jour par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Le rétablissement du dédouanement est une acte positive et importante du Guangxi juste avant la deuxième réunion du groupe de travail sur la facilitation des échanges Vietnam-Chine et la première réunion du mécanisme de coopération pour résoudre la congestion aux postes frontières des deux pays, sous la direction des Premiers ministres vietnamien et chinois, lors d'un appel téléphonique le 13 janvier.

Il s’agit d'un poste frontalier important pour les exportations vietnamiennes de produits agricoles, dont les fruits frais, vers la Chine.

Le 18 décembre 2021, pour consolider et renforcer les mesures de prévention de l'épidémie de COVID-19, le Guangxi avait temporairement suspendu le dédouanement. -VNA