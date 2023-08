Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 5 août (VNA) - Le décaissement total des investissements publics a atteint 267,6 billions de dongs (11,2 milliards de dollars) à la fin du mois de juillet, ne remplissant que 35,49% du plan fixé pour 2023, mais supérieur aux 34,47% enregistrés dans le même période l'an dernier, selon le ministère des Finances.Douze ministères et 39 localités ont enregistré des taux de décaissement supérieurs à la moyenne nationale, a indiqué le ministère.Les localités et agences enregistrant des décaissements élevés comprennent Dong Thap (58,29%), Tien Giang (56,3%), Long An (54,29%), la Banque de développement du Vietnam (100%), la Banque d'État du Vietnam (63,38%), la Banque du Vietnam pour les politiques sociales (62,75 %) et l'Académie vietnamienne des sciences et de la technologie (47,14 %).Parmi 40 ministères et 24 localités affichant des taux de décaissement inférieurs à la moyenne du pays, 32 ministères et agences centrales et quatre localités ont décaissé moins de 20% de leurs plans annuels.Le ministère a attribué la lenteur des décaissements à un certain nombre d'obstacles. Par exemple, certains projets n'ont pas encore terminé les procédures d'investissement ou n'ont pas alloué et décaissé le capital du plan 2023. Certains autres utilisant des capitaux d'investissement étrangers sont en retard car l'achat d'équipements utilisant l'Aode publique pour le développement prend beaucoup de temps, a-t-il ajouté.Il exigera de tous les secteurs de redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif de décaissement d'au moins 95 % du plan d'investissement total assigné par le Premier ministre. Par conséquent, le ministère a demandé aux ministères, aux agences centrales et aux localités de se concentrer sur la suppression des difficultés pour mettre en œuvre efficacement les tâches clés dans le décaissement des investissements publics ainsi que sur la demande d'ajustement des plans d'investissement du budget central.- VNA