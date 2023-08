Hanoi (VNA) – Le décaissement des capitaux d’investissements provenant du budget de l’État a dépassé 291 billions de dôngs (12,3 milliards de dollars) au cours des sept premiers mois de 2023, a fait savoir l’Office général des statistiques.

Le secteur des transports bénéficie d'importants investissements publics. Photo: VNA

Ce montant représente 41,3% de l’objectif annuel prévu et une hausse de 22,1% par rapport à la même période de l’an dernier, montrant une nette amélioration dans le décaissement des capitaux d’investissements publics, a-t-il indiqué.Il se compose d’environ 54,1 billions de dôngs sous la gestion centrale, soit 40,6% de l’objectif annuel et un bond de 29,4% en glissement annuel, et de 236,9 billions de dôngs sous la gestion locale, soit 41,5% de l’objectif annuel et une augmentation de 20,5%, contre respectivement 39,7% et 12,3% en 2022.Rien qu’en juillet, environ 58,5 billions de dôngs d’investissements publics ont été décaissés, en progression de 28,4% comparé à la période correspondante de l’an dernier, comprenant 10,8 billions de dôngs sous la gestion centrale (en hausse de 31,8%) et 47,7 billions de dôngs sous la gestion locale (en hausse de 27,6%).En 2023, plus de 804,42 billions de dôngs du budget de l’État, y compris le montant dont le décaissement s’étale des années précédentes, ont été affectés aux ministères, secteurs et localités.Le ministère du Plan et de l’Investissement a demandé aux ministères, secteurs et localités de se concentrer sur la mise en oeuvre des solutions d’accélération des capitaux d’investissements publics en vue d’atteindre un taux de décaissement de plus de 95% tel qu’exigé par le gouvernement et le Premier ministre. – VNA