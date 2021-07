Hanoï, 4 juillet (VNA) - Le taux de décaissement du capital d'investissement public en 2021 devrait atteindre entre 95 et 100 % du plan assigné par le Premier ministre, selon le ministère du Plan et de l'Investissement.

Selon les prévisions, le décaissement des investissements publics atteindra au moins 60 % du plan d'ici la fin du troisième trimestre de l'année.

Les dernières statistiques publiées par l’Office général des statistiques montrent que l'investissement social total au cours des six premiers mois de 2021 a augmenté de 7,2% en glissement annuel pour atteindre 1.170 000 milliards de dongs.

Sur ce chiffre, plus de 295,2 billions de dongs provenaient du secteur public, en hausse de 7,3 % ; 660,1 billions de dongs du secteur non étatique, +7,4 % ; et 214,4 billions de dongs du secteur de l'investissement étranger direct, +6,7%.

La directrice générale de l’Office général des statistiques, Nguyen Thi Huong, a attribué ces bons résultats aux mesures visant à promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement public et des politiques de soutien efficaces de l'État à la communauté des affaires, ainsi qu'aus transferts de fonds d'IDE au Vietnam dans le contexte où la pandémie de COVID-19 est progressivement sous contrôle.

Pour réaliser le plan, le gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de se concentrer sur l'examen de l'allocation des capitaux pour les projets en fonction de l'avancement de leur mise en œuvre, de lever rapidement les difficultés liées aux terres et aux ressources naturelles auxquelles sont confrontées les entreprises et d'accélérer l'élaboration de projets.- VNA