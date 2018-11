La "Semaine danoise – villes durables et habitables". Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Danemark est prêt à soutenir le Vietnam dans le développement urbain durable.

L’information a été rendue publique lors d’un colloque sur la planification et le développement urbain durable tenu le 29 novembre à Ho Chi Minh-Ville dans le cadre de la "Semaine danoise – villes durables et habitables".

Selon les dernières statistiques publiées lors du Sommet de partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), les villes ne représentent que 3% de la superficie totale de la planète, mais consomment à hauteur de 60 % de l’énergie et sont responsables de 70 % des émissions globales de gaz à effet de serre, a précisé Bo Monsted, conseiller au commerce de l'ambassade du Danemark au Vietnam.

L'augmentation de l'urbanisation devrait entraîner des besoins particuliers dans les pays ayant à urbanisation rapide dont le Vietnam.

Face à une urbanisation galopante, le Vietnam est confronté à de grands défis. Les infrastructures urbaines, l’approvisionnement en eau, l’évacuation des eaux usées, les transports, la qualité de l'air sont poussés à leur extrême limite, dépassant même les seuils critiques, menaçant la santé et la qualité de vie de la population.



Le Danemark est un pays très expérimenté dans le règlement de ces problèmes, et est actuellement reconnu comme le leader mondial des technologies vertes, a déclaré Bo Mønsted. Avec ses avantages, ce pays est capable de soutenir les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh-Ville pour trouver de nouvelles solutions durables permettant d’améliorer la qualité de vie des citoyens urbains, a-t-il dit.

Ces dernières années, le Danemark a envoyé des entreprises spécialisées dans le domaine des infrastructures au Vietnam pour partager des solutions technologiques avancées. En outre, ce pays européen a organisé régulièrement des colloques et conférences en vue d’échanger des expériences s’agissant de la gestion, de l’eau potable, de l’air, du changement climatique, des infrastructures. -VNA