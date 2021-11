Ce culte a pour but de solliciter une météo clémente propice à d’ abondantes récoltes.

Hanoï (VNA) - Pour les H'mông, chaque forêt est gérée par un génie. Donc, le culte qui lui est consacré a pour but de le remercier et de solliciter une météo clémente propice à d’abondantes récoltes.

Les H’mông pratiquent le culte dédié au Génie de la forêt le premier jour du Nouvel An lunaire car ils pensent que c’est le jour le plus approprié de l’année. Le jour de la cérémonie, les gens apportent sur le lieu de culte des offrandes comprenant chèvre, poulet, tofu et bánh chung (gâteaux de riz gluant). Le lieu de culte a été choisi par un chaman réputé, connaissant bien les rituels du clan. La cérémonie est divisée en deux parties. Lors de la première, le chaman utilise des animaux vivants comme offrandes. Après avoir allumé des bâtonnets d’encens, il brûle les poils des animaux sacrificiels, puis fait des signes pour qu’ils se réincarnent. Ensuite, le chaman prononce une prière afin d’inviter le génie à recevoir leurs âmes.

Les animaux sont alors amenés sur le lieu du sacrifice. La viande est utilisée comme offrandes pour la deuxième partie de la cérémonie lors de laquelle le chaman invite le génie à recevoir les offrandes. Il récite alors les vœux des villageois. Le rituel prend fin lorsque le chaman brûle des papiers tachés du sang des animaux et arrose d’alcool le pied de l’arbre sacré où trône l’autel du génie.

Après les rituels, le chaman raconte d’anciennes histoires mystérieuses sur la forêt. Tous les villageois rentrent alors dans leurs pénates, certains que le Génie de la forêt restera toujours à leurs côtés et les protégera. En plus d’être un rituel traditionnel unique de l’ethnie H’mông, ce culte a encore une signification très importante dans la sensibilisation les gens à la préservation et à la protection des forêts. –CVN/VNA