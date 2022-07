Le chaman Lo Si Pao et les habitants de Lô Lô dans le hameau Sang Pa A, bourg de Meo Vac, district de Meo Vac, province de Hà Giang, réalisant le rituel de culte des ancêtres.

Hanoï (VNA) - Comme beaucoup d'autres groupes ethniques au Vietnam, les Lô Lô (dans la province de Hà Giang) considèrent que toute chose a une âme. Ils croient en l'existence de l'âme ainsi qu'en la relation entre les morts et ceux qui vivent dans la même famille. Cette croyance ainsi qu'une piété filiale viscérale est à l'origine de leurs rituels de culte des ancêtres.



Le culte des ancêtres des Lô Lô existe depuis des temps immémoriaux et se perpétuent encore de nos jours de générations en générations.



Selon la tradition, trois à quatre ans après le décès d'un proche, le fils aîné de la famille érige un autel des ancêtres et y place une marionnette en bois représentant l'esprit des ancêtres. Cet autel est placé dans la pièce face à l'entrée principale de la maison. Le rituel est souvent effectué en décembre à la maison ou au temple local.

Le chaman prépare les offrandes aux ancêtres avant la cérémonie de sacrifice.



Habituellement, le rituel du culte des ancêtres des Lô Lô comporte 3 cérémonies, dites du sacrifice, commémorative et d’adieu à l'ancêtre. Au début, un chaman accomplit la cérémonie de sacrifice, puis lit les prières pour inviter l'âme de l'ancêtre à assister à la cérémonie en présence de tous les membres de la famille et de la communauté. Après, un tambour de bronze sera frappé afin que chacun puisse danser à son rythme et commémorer le défunt devant l'autel des ancêtres. À la fin de la cérémonie se tient le rituel d'adieu. Les gens battent le tambour de bronze puis allument un feu au milieu de la cour pour que le chaman lise les prières pour renvoyer l'âme de l'ancêtre au ciel.



Après la cérémonie, la famille d'accueil invitera tout le monde à manger et à boire de l’alcool. Des cadeaux seront remis aux villageois en remerciement d'avoir aidé la famille lors de la cérémonie. Le but du rituel n'est pas seulement d'éduquer les générations à être reconnaissantes envers leurs aïeuls, mais aussi de connecter la communauté, les familles, les clans et les villageois. Avec leur façon unique de pratiquer les croyances, les Lô Lô contribuent à la riche diversité de la culture vietnamienne. - VI/VNA





