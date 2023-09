Transactions à Agribank. Photo: sggp.org.vn



Hanoi (VNA) - La Banque d'Etat du Vietnam (BEV) a mis en œuvre de nombreuses mesures concrètes pour orienter les flux de crédit vers des projets verts et respectueux de l'environnement. Actuellement, de nombreuses banques commerciales ont élaboré des parquets de crédit vert comportant de nombreuses incitations pour les entreprises.

Le crédit vert est un prêt accordé par les établissements de crédit à la consommation, à l'investissement, à la production et aux affaires sans entraîner de risques pour l'environnement.

Après avoir offert un paquet de crédit préférentiel de 300 milliards de dôngs pour aider les entreprises à se convertir au modèle de production vert, VietCapital Bank vient de réserver 500 milliards de dôngs supplémentaires pour un paquet de crédit vert avec des taux d'intérêt préférentiels de 8,9% par an destiné aux particuliers et entreprises au service d'activités agricoles utilisant des applications technologiques tels que VietGAP, GlobalGAP, orientées vers des modèles de production biologique...

Vietcombank vient également d'accorder un crédit à moyen et long termes de 4.000 milliards de dôngs à PetroVietnam Electricity Corporation pour financer les projets de centrales électriques Nhon Trach 3 et 4 dans le district de Nhon Trach, province de Dong Nai (Sud). En mars, Vietcombank et JBIC Bank (Japon) ont signé un accord de coopération d'une valeur de 300 millions de dollars pour soutenir davantage des projets dans les énergies renouvelables.

Nam A Bank a signé un accord de coopération avec le Fonds de partenariat climatique mondial (GCPF) pour mettre en œuvre un programme de crédit vert destiné à financer les besoins des consommation, la production et les projets d'affaires respectueux de l'environnement et de la société. Actuellement, l’encours de crédits pour les projets verts de la Nam A Bank s'élève à des centaines de milliards de dôngs.

Depuis 2017, MB Bank prête à des projets d’énergies renouvelables. Actuellement, MB consacre 8 à 10 % de l’encours total des prêts aux zones de crédit vert et compte porter à 15 % d’ici 2026 son taux de crédits verts et de crédits pour la transformation technologique.

L’encours des crédits verts de la BIDV à la fin de 2022 s'élevait à 63.800 milliards de dôngs, soit 4,3 % du solde total des prêts bancaires et 13 % du solde total des prêts au secteur vert dans l'ensemble de l'économie.

La Banque d'Etat a publié un Plan d'action pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030 et un Projet sur les mesures de mise en œuvre des résultats de la Conférence COP26. Cette décision démontre la détermination du secteur bancaire à s’unir pour promouvoir la croissance verte et le développement économique vert, en direction de l’objectif "zéro émission nette" visé par le Vietnam.

Il existe actuellement 39 établissements de crédit fournissant du capital vert avec un taux de croissance du crédit de plus de 25 % par an, supérieur au taux de croissance moyen du crédit de l'économie nationale. Cependant, le taux de crédit vert est encore très modeste, l'encours des crédits verts atteignant plus de 500.500 milliards de dôngs et ne représentant que 4,32% de l'encours total de l'ensemble de l'économie.

Selon de nombreux experts, pour promouvoir le crédit vert, il est urgent de promulguer un ensemble de normes sur les conditions de prêt avec des critères spécifiques. Il s'agira d'une « ligne directrice » pour guider les banques nationales et internationales dans la promotion du crédit vert plus efficace.

Le Vietnam peut se référer aux pays développés pour disposer d’un ensemble de normes appropriées et basées sur de nombreux facteurs car le crédit vert est populaire à l’échelle mondiale depuis longtemps. Outre les banques commerciales nationales, les banques à participation entière étrangère présentes au Vietnam comme HSBC Vietnam, Standard Chartered Vietnam... proposent toujours des sources de financement pour les projets verts. -VNA