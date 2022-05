Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) contribue à la promotion de la coopération entre le Vietnam et l’Australie dans le commerce et l’investissement, a déclaré l’ambassadeur vietnamien en Australie, Nguyen Tat Thanh.

Le Vietnam et l’Australie sont tous les deux membres d'au moins trois accords de libre-échange: entre l’ASEAN, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le CPTPP et le Partenariat économique global régional (RCEP).

Selon l’Office général des statistiques du Vietnam, en 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Australie ont dépassé pour la première fois 12,4 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de plus de 49%. Sur ce total, les exportations vietnamiennes ont atteint plus de 4,45 milliards de dollars (+23%) et ses importations, près de huit milliards de dollars (+ près de 70%).

Au premier trimestre 2022, les exportations vietnamiennes ont augmenté de 32,36% sur un an, s’élevant à 1,38 milliard de dollars. Les produits agricoles, notamment café et produits aquatiques, ont connu une croissance impressionnante de plus de 24%.

En plus du commerce, le CPTPP est aussi un levier pour la coopération bilatérale dans l’investissement. A la fin 2021, l’Australie a versé près de deux milliards de dollars dans environ 550 projets au Vietnam.

Récemment, l’Office du Commerce du Vietnam en Australie a organisé l’évènement « Vietnam-Australie Business connect », appelant plus d’entreprises australiennes à venir investir au Vietnam.

Selon le vice-président du Conseil d’affaires Australie-Vietnam, Graham Kinder, les entreprises australiennes constatent de nombreuses opportunités d’investissement au Vietnam, dans les secteurs du commerce, de l’investissement, de l’éducation, des transports… Les entreprises australiennes souhaitent toujours promouvoir leurs investissements au Vietnam, a-t-il déclaré.

Graham Kinder a conseillé aux entreprises des deux pays de profiter des opportunités de coopération dans la période post-pandémique dans le contexte où les frontières ont été rouvertes et où les deux gouvernements cherchent à promouvoir les activités d’investissement. –VNA