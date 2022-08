Les exportations de pangasius vietnamiens au beau fixe sur les marchés du CPTPP. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Au cours des sept premiers mois de 2022, le bloc des pays signataires de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a consommé plus de 13% des exportations totales de pangasius du Vietnam avec une valeur de 211,4 millions d’USD, en hausse de 73% par rapport à la même période en 2021, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).



Aux dires d’experts de la VASEP, pour le pangasius, les pays du groupe de marchés du CPTPP attirent encore fortement et offrent beaucoup de place aux entreprises vietnamiennes. Son dernier rapport rendu public le 29 août a informé que pendant le mois de juillet, les exportations de pangasius vietnamiens s’établissaient à une croissance de trois chiffres ( 123%), pour une valeur de plus de 31 millions d’USD, en particulier sur les marchés du Canada et du Mexique.



Le rapport indique que les exportations de pangasius vers le Canada au cours des sept premiers mois ont atteint plus de 40 millions d’USD, représentant 2,5% de la valeur totale des exportations de pangasius du Vietnam, plus de quatre fois par rapport à la même période de l’an dernier, et le Mexique ( 4,5%), pour une valeur de 73 millions d’USD.



En outre, les exportations de pangasius vers l’Australie, Singapour, la Malaisie et le Chili ont toutes augmenté à trois chiffres en juillet, avec une augmentation de 108 à 166% sur la même période. En juillet, le Japon a également augmenté de 66% ses importations de pangasius en provenance du Vietnam. Ces marchés représentaient tous 1,3 à 1,5% du chiffre d’affaires total à l’exportation du pangasius vietnamien au cours des 7 premiers mois de l’année.



Alors que les exportations de produits aquatiques en général et de pangasius en particulier vers de nombreux marchés sont confrontées à des instabilités en raison des fluctuations monétaires et des taux de fret élevés, le CPTPP reste cependant moins affecté par ces défis.



La taxe à l’importation de 0% dans le cadre de l’accord du CPTPP et le choix des consommateurs de se tourner vers des poissons abordables tels que le pangasius sont autant de facteurs qui aident les exportations de pangasius vers les pays du CPTPP à maintenir une croissance optimiste depuis le début de l’année. Il est prévu que cette croissance devrait se maintenir dans les derniers mois de l’année, estime la VASEP.-CVN/VNA