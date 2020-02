Panorama du colloque sur les affaires au Vietnam à Toronto. Photo: VNA



Toronto (VNA) – Les autorités de Toronto et le Conseil commercial Canada – Vietnam ont organisé lundi 10 février dans cette ville canadienne un colloque sur les affaires au Vietnam.

Les participants ont discuté des sujets suivants : "Opportunités de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) : un an plus tard" et "Partage d'expériences d’affaires au Vietnam".

Robert Cameron, spécialiste de l’Exportation et Développement Canada (EDC), a affirmé que l'économie vietnamienne offrait de nombreuses opportunités aux entreprises canadiennes. Il a recommandé à celles-ci de consacrer du temps et des ressources au développement de relations durables au Vietnam avant d’entrer sur ce marché.

Dans le cadre du CPTPP, les opportunités sur le marché vietnamien concernent de nombreux domaines, dont l'aviation, les technologies de l'information et des télécommunications, l’agriculture et les produits miniers.



En 2019, le Vietnam est demeuré le plus grand partenaire commercial du Canada en Asie du Sud-Est, avec des échanges commerciaux estimés à 7,8 milliards de dollars canadiens (5,98 milliards de dollars américains).



Les participants ont discuté des potentiels de coopération entre le Vietnam et le Canada dans la finance, les infrastructures de transport, l’éducation, ainsi que les énergies renouvelables et la gestion des déchets.

Mme Julie Nguyen, directrice du Conseil commercial Canada – Vietnam, a déclaré que ce colloque attirait une grande attention du gouvernement canadien, des autorités de l’Ontario et notamment des entreprises canadiennes qui voyaient de nombreuses opportunités au Vietnam en raison de son économie stable et à forte croissance.

Dans le cadre d'un accord de coopération entre Toronto et Ho Chi Minh-Ville, le Conseil commercial Canada-Vietnam, en collaboration avec la ville canadienne, compte organiser une visite de travail dans la mégapole du Sud du Vietnam pour favoriser l’accès des entreprises de Toronto au marché vietnamien.

Les exportations de l’Ontario vers le Vietnam entre janvier et novembre 2019 ont augmenté de 17,8% en variation annuelle.

Le CPTPP est entré en vigueur dans sept pays : le Canada, l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam. Le Pérou, la Malaisie, le Chili et le Brunei sont en train de mener les procédures nécessaires à son ratification.

Malgré le retrait des Etats-Unis, les 11 pays membres du CPTPP représentent 13% du PIB mondial. -VNA