Hanoi (VNA) - La croissance du secteur industriel du Vietnam devrait ralentir au premier trimestre 2020 en raison des impacts négatifs de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), selon l’Office général des statistiques du Vietnam (GSO).

Une ligne de production de freins de la société japonaise Nissin Brake Vietnam Co. Ltd dans la province de Vinh Phuc. Photo: VNA



Les secteurs utilisant des matériaux importés de Chine sont gravement touchés car la Chine est un important fournisseur de matériaux et d’accessoires pour le Vietnam. Le secteur de la fabrication et de la transformation, qui représente la part du lion du secteur industriel, sera le plus durement touché.



Le GSO a déclaré que si l’épidémie est éradiquée au premier trimestre, le secteur industriel devrait croître de 2,68% par rapport à la même période de l’an dernier.



Le secteur de la fabrication et de la transformation ne devrait progresser que de 2,38% au lieu de 10,47% en cas d’absence de maladie.



En revanche, si la maladie persiste jusqu’à la fin du deuxième trimestre, la croissance du secteur industriel devrait atteindre près de 6,99%. Dans ce scénario, le secteur de la fabrication et de la transformation devrait augmenter de 8,51%.



D’autres secteurs seront également affectés, notamment les industries du textile et de l’habillement, du cuir et de la chaussure.



Au cours des trois premiers mois de l’année, le secteur du textile devrait croître de 1,9%, tandis que celui de l’habillement devrait se contracter de 1,5% et le secteur du cuir et de la chaussure devrait augmenter de 0,5%. Sans le COVID-19, la croissance de ces secteurs devrait atteindre respectivement 10,5%, 7,9% et 8,5%.



La production de véhicules automobiles et de métaux pourrait également ralentir au premier trimestre en n’augmentant que de 6,9% et 5,2% respectivement. La production d’appareils électroniques, d’ordinateurs et d’appareils optiques connaîtra éventuellemenent une baisse de 2,3% au cours de cette période.

Le GSO a proposé au gouvernement de remédier aux goulets d’étranglement afin d’accélérer la mise en œuvre des grands projets d’investissement public à l’échelle nationale, stimulant ainsi le développement socio-économique, a déclaré son directeur général Nguyen Bich Lam.

Le gouvernement est appelé à prendre des mesures de soutien, telles que la recherche de fournisseurs alternatifs, la réduction des droits d’exportation et d’importation et les efforts visant à stimuler la consommation intérieure. - VNA