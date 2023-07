Hanoi (VNA) – Le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a donné son accord à la proposition du ministère de la Santé de faire passer le Covid-19 d’une maladie infectieuse de classe A, jugée "particulièrement dangereuse", à celle de classe B jugée "dangereuse".

Des médecins au chevet d'une patiente souffrant du Covid-19. Photo: suckhoedoisong.vn



Les maladies infectieuses de classe A sont celles qui présentent des taux d’infection et de mortalité élevés, comme la poliomyélite, la grippe A-H5N1, la peste, la variole, le virus Ebola, la fièvre hémorragique de Lassa et de Marburg, la fièvre du Nil occidental, la fièvre jaune et le choléra.Pendant ce temps, ceux de classe B sont ceux qui peuvent se propager rapidement et causer des décès, notamment le VIH/sida, la rage, la grippe, la diphtérie, la coqueluche, la tuberculose, les oreillons, la dengue, le paludisme, la rougeole, la fièvre aphteuse, le tétanos, et diarrhée à rotavirus.Le Comité de pilotage a également demandé aux ministères, secteurs et localités de continuer à étudier les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à appliquer de manière appropriée à la situation sanitaire au Vietnam ; et de préparer des plans de prévention et de contrôle du Covid-19 adaptés à la nouvelle situation, en particulier en renforçant les soins de santé de base et la médecine préventive, et en mobilisant et en utilisant les ressources.Le ministère de la Santé est invité à rechercher et à mettre en œuvre la vaccination contre le Covid-19 en fonction de la situation, et à envisager de l’inscrire dans le programme national de vaccination élargi.Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales est tenu de maintenir la mise en œuvre effective du travail de protection sociale, en particulier pour les personnes touchées par la pandémie. – VNA