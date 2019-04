Hanoi (VNA) - Kioskasie, un restaurant asiatique charmant situé à Narbonne, une ville du Sud de la France, vous propose un riche éventail de plats vietnamiens et japonais. Sa particularité: il est tenu par des Français qui ne sont pas d’origine asiatique.

Christophe et Delphine Illac, propriétaires du restaurant Kioskasie à Narbonne (France), lors de leur voyage au Vietnam. Photo : CVN

Christophe Illac et son épouse Delphine n’avaient pas encore visité le Vietnam. Tous les deux n’oublieront pas ce premier voyage qui célébrait leur anniversaire de mariage en ce début d’année 2019. Ils ont été éblouis par tout ce qu’ils ont vu, bu et goûté.Lorsqu’on les rencontre, Christophe revient sur ses premiers pas dans la restauration, à Narbonne: "Pendant un certain temps, notre clientèle était un petit peu réticente et ne croyait pas en nos capacités. Mais j’ai réussi à les convaincre en prouvant qu’on n’a pas besoin forcément d’être Vietnamien pour exercer ce métier".Une trentaine d’années se sont écoulées depuis leurs premières expériences culinaires au début des années 1990. M. Illac peut être fier de ses acquis dans la restauration. Une vraie aventure!Premiers pas dans la gastronomie vietnamienneChristophe Illac a découvert la cuisine vietnamienne à l’âge de 18 ans. À ce moment-là, il n’avait jamais mangé de plats asiatiques. "Il y a 30 ans, on n’avait pas encore l’habitude d’aller manger dans des restaurants, d’autant plus que ma famille était de condition modeste", a-t-il confié. C’est la rencontre d’une jeune Vietnamienne qui lui a ouvert les portes du vaste monde de la cuisine asiatique. Son premier repas vietnamien a eu lieu chez son amie dont le père tenait un restaurant asiatique. "On a cuisiné un énorme volume de légumes, de viande, de pâtes, et j’ai trouvé ça extraordinaire!", a constaté Christophe. "J’ai fréquenté cette demoiselle pendant trois ans et travaillé avec son père dans son restaurant", a poursuivi le Français, expliquant aussi qu’il avait monté à cette époque-là une société de livraison de repas à domicile.En 1990, il a ouvert son premier restaurant en s’associant avec un Vietnamien, Hoàng Van Hùng."On ne faisait que des spécialités vietnamiennes. On a travaillé ensemble pendant un certain temps puis on s’est séparé, et c’est moi qui ai gardé le restaurant. J’ai alors commencé à m’intéresser de près à la cuisine, car je n’étais pas du tout cuisinier".Il a dû malheureusement fermer son établissement en 2004, marquant aussi son premier échec en tant que restaurateur. "Après cette faillite, avec mon épouse, on a connu d’énormes difficultés, a avoué M. Illac. On a dû beaucoup travailler, et on a finalement ouvert Kioskasie, en 2006".