Hanoi (VNA) – Le 5e Cotton Day Vietnam se tiendra virtuellement le 1er décembre pour donner aux fabricants de vêtements une chance d’apprendre comment s’adapter aux marchés après la pandémie de Covid-19 à l’échelle mondiale.

De nombreux experts et détaillants internationaux participeront à Cotton Day Vietnam 2021. Photo : congthuong.vn.



Organisé conjointement par l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (VITAS) et le Conseil international du coton des États-Unis, cet évènement vise à fournir une mise à jour sur les tendances et les diverses perspectives sur le développement durable du coton de nombreuses marques et détaillants du monde.

Il offrira également une opportunité aux fabricants vietnamiens de textiles et de vêtements de se familiariser avec les tendances de consommation de la mode dans le monde et d’adopter des solutions de développement appropriées pour le secteur de l’habillement et du textile dans les années à venir.

L’événement comprendra des séminaires avec la participation d’experts de premier plan qui partageront leur expérience et leurs solutions pour répondre aux exigences du marché post-pandémie.

Vo Manh Hùng, représentant de Conseil international du coton des États-Unis au Vietnam, a déclaré que l’industrie mondiale du textile et de la mode avait récemment effectué des changements importants alors qu’elle s’orientait vers une plus grande protection de l’environnement et un développement durable.

Il a souligné que le coton des États-Unis est produit selon les normes transparentes et quantifiables du programme américain Cotton Trust Protocol, un facteur qui peut être considéré comme essentiel pour aider les marques et les chaînes d’approvisionnement à atteindre leurs objectifs de durabilité.

Il a noté que le Conseil international du coton des États-Unis souhaitait aider les entreprises vietnamiennes de textile et de confection à mieux comprendre le processus commercial du coton américain, car elle recherche des sources de matières premières à l’avenir.

Vu Duc Giang, président de la VITAS, a déclaré que malgré les impacts de la pandémie de Covid-19, le secteur du textile et de l’habillement du Vietnam avait enregistré 32 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’exportation au cours des 10 premiers mois de l’année.

Il a révélé que les produits à la mode du monde entier ont inversé la tendance au cours des deux dernières années, ce qui a entraîné une forte baisse des gilets et des chemises pour hommes de 70 % et 47 %, respectivement.

Pour atteindre l’objectif d’exportation de 43 milliards de dollars du secteur l’année prochaine, le représentant de VITAS a conseillé aux entreprises vietnamiennes de se tenir au courant des tendances de la mode mondiale en mettant l’accent sur le développement durable, la transparence et la protection de l’environnement.

Il peut également être nécessaire, pour l’industrie vietnamienne, de concevoir des solutions révolutionnaires, notamment l’utilisation de matériaux durables tels que le coton américain, afin d’atteindre l’objectif d’exportation de fil compris entre 6 et 6,2 milliards de dollars l’année prochaine. – NDEL/VNA