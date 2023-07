Vientiane (VNA) - Le Consulat général du Vietnam à Luang Prabang et l’Association des entreprises vietnamiennes dans le Nord du Laos ont offert vendredi 14 juillet des cadeaux aux professeurs et aux étudiants de la section de langue vietnamienne de l’Université Souphanouvong.

Lors de la cérémonie de remise des cadeaux aux professeurs et aux étudiants de la section de langue vietnamienne de l’Université Souphanouvong. Photo: VNA

La consule générale Kiêu Thi Hang Phuc a félicité l’Université Souphanouvong pour ses réalisations au cours des près de deux dernières décennies, contribuant à former du personnel qualifié pour le pays.

Les organisateurs ont présenté un ordinateur, 15 écouteurs et un haut-parleur Bluetooth à l’université, ainsi que des bourses aux étudiants ayant obtenu des résultats académiques exceptionnels au cours de l’année 2022-2023, avec un financement total de 17,2 millions de kips (897 dollars).

Le Dr Soulideth Keoboualaphet, vice-président de l’université, a remercié le Parti et l’État vietnamiens, le Consulat général du Vietnam à Luang Prabang et l’Association des entreprises vietnamiennes pour leur soutien.

Il s’est engagé à ce que les enseignants et les étudiants de l’université redoublent d’efforts pour contribuer à préserver et à promouvoir l’amitié, la solidarité spéciale et coopération intégrale entre les deux pays. – VNA