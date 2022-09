Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le Consulat général du Vietnam à Fukuoka a officiellement inauguré un nouveau site internet à l’adresse https://vnconsulate-fukuoka.org pour répondre aux exigences croissantes des affaires extérieures et celles liées à la communauté vietnamienne à Kyushu-Okinawa.

Le site Web a été conçu par FPT Japan Holdings et a été mis en ligne à titre expérimental il y a plus d’un mois, enregistrant plus de 100.000 visites. Il est exploité en parallèle avec le site Web officiel actuel à l’adresse https://vnconsulate-fukuoka.mofa.gov.vn.

Le site Web permet de faciliter des activités du Consulat général à Fukuoka et témoigne la coopération entre des entreprises et agence de représentation du Vietnam à l’étranger, a déclaré le consul général Vu Binh. -VNA