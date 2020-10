Le vice-ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung (droite)a remis l'Ordre d'amitié de l'État du Vietnam à Iijima Isao, conseiller spécial du Premier ministre du Japon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, par procuration du président Nguyen Phu Trong, a remis le 19 octobre à Hanoï, l'Ordre d'amitié de l'État du Vietnam à Iijima Isao, conseiller spécial du Premier ministre du Japon.

Il s'agit de la digne reconnaissance de l'État, du gouvernement et du peuple vietnamiens pour les sentiments sincères envers le pays et le peuple vietnamiens ainsi que les contributions de Iijima Isao aux relations Vietnam-Japon, a estimé Le Hoai Trung.

Iijima Isao a activement promu la coopération bilatérale dans tous les domaines, de la politique et de la diplomatie au soutien pour la promotion des relations commerciales, aux échanges entre les localités et à la coopération culturelle.

Le Hoai Trung a exprimé sa conviction que Iijima Isao continuera à contribuer davantage au développement efficace et substantiel du partenariat stratégique approfondi Japon-Vietnam.



Prenant la parole, Iijima Isao a respectueusement remercié et exprimé ses émotions lorsqu'il a reçu cette distinction honorifique de l'État du Vietnam.



Il a souligné l’importance du fait que les deux récents Premiers ministres du Japon ont choisi le Vietnam pour leur première visite à l’étranger après la prise au pouvoir, ce démontrant l’attention du gouvernement japonais au Vietnam et aux relations entre les deux pays.



Iijima Isao a affirmé qu'il continuerait à promouvoir son rôle, à conseiller et à proposer au gouvernement japonais des politiques et mesures précis pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans le futur. - VNA