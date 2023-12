Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Conseil national des salaires a finalisé le 20 décembre la proposition d'augmenter le salaire minimum régional à partir du 1er juillet 2024 à 6% à soumettre au gouvernement pour examen et décision.

Lors de la réunion tenue mercredi matin, les représentants des salariés et des employeurs ont présenté les raisons et proposé une augmentation du salaire minimum régional en 2024. Tous les participants ont partagé les difficultés des entreprises et notamment des ouvriers lorsque leurs revenus ne assurent pas leur niveau de vie minimum. Lors de cette réunion, le syndicat a émis le souhaite que l'ajustement du salaire minimum régional en 2024 augmente de 5 à 6 %.

Une fois la proposition approuvée, le salaire minimum dans la région 1 passera de 4,68 millions de dongs par mois à 4,96 millions de dongs par mois. La région 2 passera de 4,16 millions de dongs par mois à 4,41 millions de dongs par mois. La région 3 passera de 3,64 millions de dongs par mois à 3,86 millions de dongs par mois et la région 4 passera de 3,25 millions de dongs par mois à 3,45 millions de dongs par mois (un dollar équivalent à 24.000 dongs).

Le Conseil national des salaires s'est réuni en août pour sa première réunion en 2023. Lors de cette réunion, le département technique du Conseil national des salaires avait proposé une proposition d'augmentation du salaire minimum régional à partir du 1er janvier 2024 ou du 1er juillet 2024. L'augmentation de salaire proposée suit le principe de calcul selon lequel le salaire minimum doit être égal ou supérieur au niveau de vie minimum des travailleurs. -VNA