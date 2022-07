Lors de la cérémonie de remise des décisions de nomination à Hanoi, le 28 juillet. Photo: PetroVietnam



Hanoi (VNA) – Le directeur général adjoint de PetroVietnam, Nguyên Van Mâu et le chef de cabinet de PetroVietnam, Trân Binh Minh ont été nommés jeudi 28 juillet membres du Conseil des membres de PetroVietnam, composé désormais de sept membres.



Le président de la Commission de gestion du capital de l’État dans les entreprises, Nguyên Hoang Anh, qui a remis ces décisions de nomination, a affirmé le rôle important de PetroVietnam dans la garantie de la sécurité énergétique et la défense de la souveraineté maritime du pays.



Il a demandé aux deux nouveaux membres du Conseil des membres de PetroVietnam de continuer à faire valoir leurs capacités et expériences pour contribuer à accélérer le développement durable de PetroVietnam.



Le président du conseil des membres de PetroVietnam, Hoang Quôc Vuong, a déclaré que son groupe était confrontée à de nombreux défis et difficultés, liés notamment à la transition énergétique. Il a exprimé son espoir que les nouveaux responsables aideront PetroVietnam à opérer plus efficacement. -VNA