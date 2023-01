Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le concert "Saluer le Printemps" 2023 – New year concert 2023 - a eu lieu dans la soirée du 29 janvier à l'Opéra de Hanoï. Le concert a conjointement été organisé par le ministère de la Sécurité publique, l'Orchestre symphonique du Vietnam et le Théâtre de chant, de danse et de la musique de la Police.

Organisé pour la deuxième fois après la première édition en 2022, ce concert est un événement spécial pour célébrer le 93e anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930) et aussi un cadeau destiné aux cadres, policiers et leurs proches à l'occasion du Nouvel An lunaire du Chat.

Photo : VNA

Une centaine d’artistes ont participé à cet événement qui ont interprété des chansons vietnamiennes célèbres transcrites pour l'orchestre symphonique comme Muà xuân dâu tiên (Premier printemps) du compositeur Van Cao ; Nguoi Hà Nôi (Hanoïens) de Nguyen Dinh Thi), outre des œuvres de musique classique du monde.

Ce concert est désormais annuellement organisé dans la soirée du 8e jour du Nouvel An lunaire.-VNA