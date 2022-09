Dans les produits d’exportation vers le marché cambodgien, le fer et l'acier arrivent en tête en termes de chiffre d'affaires. Photo: Thanhnien

Hanoi (VNA) - Au cours des huit premiers mois de 2022, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge a atteint 7,7 milliards d’USD, le niveau le plus élevé de ces 10 dernières années.Concernant la balance commerciale, après avoir enregistré un déficit commercial l'an dernier (400 millions d’USD), le Vietnam est revenu sur la trajectoire d'un excédent commercial avec le Cambodge à 500 millions d’USD. Mais il s'agit toujours de l'excédent commercial le plus faible enregistré au cours de ces 10 dernières années à la même période.En termes d’échanges bilatéraux entre le Vietnam et les pays aséaniens, le Cambodge se classe au troisième rang, après la Thaïlande et Singapour, représentant 13% du total.Le Cambodge est le deuxième marché du Vietnam (après la Thaïlande), représentant 17% des exportations vietnamiennes au sein de l'ASEAN.Lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn le 3 août, le Vietnam et le Cambodge ont convenu de porter cette année le chiffre d'affaires bilatéral à plus de 10 milliards d’USD.Ces deux pays membres de l'ASEAN bénéficient d'avantages tarifaires dans la région allant de 0 à 5% pour la plupart des produits d'import-export, poussant les entreprises à étendre leurs activités d'investissement et commerciales.Au cours des huit premiers mois de 2022, le Vietnam a exporté pour 4,1 milliards d’USD vers le Cambodge, en hausse de 32% en un an, principalement des produits industriels. Le fer et l'acier ont réalisé le chiffre d'affaires le plus élevé (700 millions d’USD) soit une hausse de 9% et représentant 17% du total, devant le textile-habillement avec 652 millions d’USD, 43%.Cette année, en raison de l'influence des prix mondiaux et nationaux des engrais, bien que le volume des exportations ait diminué, la valeur de ce produit a encore augmenté. Plus précisément, en 8 mois, le Vietnam a exporté 337.478 tonnes d'engrais vers le Cambodge, gagnant 180 millions d’USD, -7,7% et 34%. Les exportations de pétrole vers ce marché ont également augmenté à 94% pour s’établir à 493 millions d’USD.Une croissance à trois chiffres ( 128%) a été enregistrée dans les produits aquatiques, atteignant 39 millions d’USD. Les fruits ont également augmenté à un taux optimiste de 11%, soit 15 millions d’USD. Les exportations de confiserie et produits se sont chiffrées à 48 millions USD, 24%.En sens inverse, en 8 mois, le Vietnam a importé pour 3,6 milliards d’USD en provenance du Cambodge, 2%. Dans lequel, le caoutchouc et la noix de cajou sont deux produits dépassant un milliard d’USD, 31% et -41% respectivement.Parmi les principaux produits d’importation, les ingrédients médicinaux ont connu une croissance la plus élevée, 325%, soit 13 millions d’USD. Vient ensuite le soja, 176%, atteignant 4,7 millions d’USD. Le Cambodge est l'un des 5 principaux marchés d'approvisionnement en soja du Vietnam.- CPV/VNA