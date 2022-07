Des fruits vietnamiens vendus en Australie. Photo: VNA

Sydney (VNA) - Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Australie au premier semestre ont pour la première fois dépassé les 8 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,45% en glissement annuel.

De janvier à juin, le Vietnam a exporté vers l'Australie pour 2,78 milliards de dollars, en hausse de 33,07% en un an, et a importé pour 5,23 milliards de dollars (+41,5%).

Selon Nguyen Phu Hoa, chef du Bureau du commerce du Vietnam en Australie, les produits vietnamiens sont très appréciés des partenaires australiens pour leur qualité et leurs prix raisonnables.

Les perspectives commerciales entre le Vietnam et l'Australie sont énormes en 2022, car les deux pays sont membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Partenariat économique régional global (RCEP).

Photo: VNA



Le Vietnam et l'Australie ont signé en novembre 2021 une stratégie visant à renforcer leur connectivité économique, qui vise à établir une feuille de route pour renforcer les opportunités de commerce et d'investissement et consolider des liens bilatéraux. -VNA