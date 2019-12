Yangoon (VNA) - Le commerce frontalier du Myanmar avec ses pays voisins a atteint environ 2,4 milliards de dollars jusqu’au 20 décembre de l'exercice fiscal 2019-2020 qui a commencé en octobre, a annoncé le ministère birman du Commerce.



Du 1er octobre au 20 décembre, les exportations du Myanmar via ses portes frontalières sont estimées à 1,68 milliard de dollars, tandis que ses importations ont atteint 720 millions de dollars.



Le commerce frontalier de l’exercice en cours 2019-2020 a augmenté de plus de 615,9 millions de dollars par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019 où il a dépassé 1,78 milliard de dollars.



Pendant près de trois mois, les échanges commerciaux via la porte frontalière de Muse entre le Myanmar et la Chine ont représenté une grande partie avec 1,27 milliard de dollars dont 841 millions de dollars d'exportation et 432 millions de dollars d'importation.



Le pays effectue principalement des échanges frontaliers avec la Chine via les portes frontalières de Muse, Lweje, Chinshwehaw, Kanpikete et Kengtung ; avec la Thaïlande via Tachilek, Myawady, Kawthoung, Myeik, Hteekhee, Mawtaung et Maese ; avec le Bangladesh via Sittwe, Maungtaw ; et avec l'Inde via Tamu, Reed et Thantlang.



Environ 80% du commerce extérieur du Myanmar est effectué par voie maritime, avec plus de 5,96 milliards de dollars au cours de ces trois mois derniers.



Le Myanmar exporte, pour l’essentiel, des produits agricoles, des produits animaux, des produits aquatiques, des produits minéraux, des produits forestiers, et importe des biens intermédiaires et des biens de consommation. -VNA