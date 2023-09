Le commerce extérieur Vietnam- Etats-Unis pourrait franchir la barre des 100 millirads de dollars en 2023. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Près de 30 ans après la normalisation des relations commerciales, les Etats-Unis sont depuis de nombreuses années un partenaire commercial important du Vietnam et son plus grand marché à l'export, représentant près de 30 % de la valeur totale des exportations nationales.

En 2022, les Etats-Unis ont été le premier pays à dépasser les 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec le Vietnam, à 124 milliards de dollars. La même année, le Vietnam était le 7ème partenaire commercial des Etats-Unis. Les exportations du Vietnam vers ce pays ont augmenté de 25,2%, représentant environ 3,9% des importations totales des Etats-Unis.

Malgré les difficultés, le commerce bilatéral pourrait franchir la barre des 100 milliards de dollars en 2023. De janvier à août, il a atteint près de 62,3 milliards de dollars, en baisse de près de 18 %, ce en raison des difficultés générales de l'économie mondiale, mais les Etats-Unis sont restés le plus grand marché à l'export du Vietnam.

Transofrmation des pangasius pour l'exportation vers les Etats-Unis. Photo: VNA

Selon Ta Hoang Linh, directeur du Département des marchés d’Europe et d’Amérique, le ministère de l'Industrie et du Commerce apprécie hautement les contributions des communautés d'affaires des deux pays au développement des relations entre le Vietnam et les Etats-Unis. À chaque étape du développement des relations bilatérales, notamment dans l'économie et le commerce, ils ont joué et continuent de jouer un rôle très important.

Affirmant que les deux pays ont encore une grande marge de coopération et de développement, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Dô Thang Hai a déclaré que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme un partenaire important, espérant que les deux parties continueraient à coopérer et à approfondir leur partenariat.

Face au contexte économique mondial actuel difficile, le vice-ministre Dô Thang Hai a exhorté les entreprises vietnamiennes à s’adapter rapidement aux changements de consommation des clients américains, à bien choisir leurs stratégies, leurs partenaires et leurs canaux de distribution, à étudier attentivement les réglementations, les barrières à l’exportation et les possibilités de mesures de défense commerciale, à veiller à ce que les matières premières aient des origines claires..-VNA