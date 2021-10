Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Les données du Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce indiquent que de janvier à mi-octobre 2021, l'import-export du Vietnam s’est chiffré à plus de 510 milliards de dollars.

Sur le total, le Vietnam a gagné 254 milliards de dollars grâce aux exportations et dépensé 256,45 milliards de dollars en importations.

On s'attend à ce que le commerce extérieur du Vietnam dépasse les 600 milliards de dollars cette année

Les statistiques du ministère de l’Industrie et du Commerce montrent que le commerce extérieur du pays a atteint plus de 26 milliards de dollars au cours de la première moitié d'octobre, dont 13,16 milliards de dollars d'exportations.

Quatre groupes de produits ont connu lors de la première moitié d'octobre un chiffre d'affaires à l'exportation de 1 milliard de dollars ou plus chacun. C’étaient les téléphones et composants; les ordinateurs, les produits et composants électroniques; les machines et équipements; et enfin, les vêtements. -VNA