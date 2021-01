Hanoi (VNA) – Les relations de coopération économique entre le Vietnam et la Hongrie se développent plus que jamais, d’autant plus que les deux pays ont porté leur relation au niveau d’un partenariat intégral en 2018.

Photo d'illustration: VGP

Selon l’ambassade du Vietnam en Hongrie, en 2020, le commerce bilatéral a battu un record avec près de 1,3 milliard de dollars, 73,9% par rapport à l’année 2019.



En 2020, le Vietnam a exporté vers ce pays européen pour 925 millions de dollars de marchandises, 126,7% par rapport à 2019.



L’Assemblée nationale hongroise est l’un des premiers parlements des États membres de l’UE à ratifier l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) pour promouvoir les relations de commerce et d’investissements entre le Vietnam et l’UE, et aussi entre le Vietnam et la Hongrie.



Actuellement, le Vietnam figure parmi les premiers partenaires commerciaux de la Hongrie en Asie du Sud-Est.



Dans le contexte de ravages dus au Covid-19 sur l’économie mondiale, l’établissement d’un record pour le commerce bilatéral est considéré comme un point lumineux et significatif, marquant les progrès dans les relations économiques entre les deux pays. – CPV/VNA





