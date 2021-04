Photo : blog.paycorp.co.za



Hanoï (VNA) - Bien que le COVID-19 ait eu un impact significatif sur l'économie, le commerce électronique vietnamien a progressé de 15% en 2020 et a atteint un chiffre d’affaires d'environ 13,2 milliards de dollars.



C’est pourquoi de nombreux analystes ont affirmé que le commerce électronique vietnamien continuerait de croître en 2021, lors d’une cérémonie organisée le 20 avril pour annoncer l'indice du commerce électronique 2021 (Vietnam E-Business Index).



Selon des représentants de l'Association vietnamienne du commerce électronique (Vietnam E-commerce Association - VECOM), à l’heure actuelle, le commerce électronique au Vietnam se développe principalement dans les deux plus grands centres économiques que sont Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. En effet, la mégapole du Sud et la capitale occupent les deux premières places du classement avec, respectivement, 67,6 et 55,7 points. Da Nang se classe troisième avec 19 points, très éloignée des deux premières villes.



Plusieurs experts prédisent que le commerce électronique se développera rapidement pendant la période 2021-2025 avec un taux de croissance de 29% et qu’en 2025, l'économie numérique vietnamienne pourrait atteindre 52 milliards de dollars.-VNA