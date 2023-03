Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint environ 11,19 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de l’import-export national de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques est estimé à 20,63 milliards de dollars, en baisse de 11,2% sur un an, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Sur ce total, les exportations de ces produits ont atteint environ 11,19 milliards de dollars, en baisse de 14,4% et les importations, 9,44 milliards de dollars (-7,2%). Ainsi, le secteur agricole, sylvicole et aquatique a affiché un excédent commercial de 1,76 milliard de dollars, soit une baisse de 39,6% sur un an.

Les exportations des produits agricoles ont affiché une hausse de 3,8% et ceux de l’élevage, de 46,5%, tandis que les exportations de produits sylvicoles ont connu une réduction de 28,3% et de produits aquatiques, de 29%, principalement due à la diminution du prix des produits.

Les produits qui ont connu une forte croissance de la valeur des exportations sont le riz ( 30,2 %), les fruits et légumes ( 14,2 %) et le lait et produits laitiers ( 22,2 %).

Entre janvier et mars, les principaux débouchés de ces produits vietnamiens ont été l’Asie avec 48,8 % des parts de marché, l’Amérique avec 20,3 %, l’Europe avec 12,8 %, l’Océanie avec 1,4 % et l’Afrique avec 1,2 %. La Chine est le plus grand marché à l'export du Vietnam avec 2,4 milliards de dollars, suivie des États-Unis avec 2,04 milliards de dollars et du Japon avec 936 millions de dollars.

Pour stimuler les échanges commerciaux, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural se concentrera sur la suppression des difficultés et des obstacles dans les activités commerciales, la réduction de l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 les fluctuations des marchés nationaux et mondiaux.

Le ministère aidera les exportateurs à optimiser les incitations offertes par les accords commerciaux, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Il prépare également l’organisation d’une conférence des provinces frontalières sur le commerce de produits agricoles avec la Chine et la participation à des événements de promotion commerciale au Royaume-Uni. -VNA