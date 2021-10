Chaîne de production et d'assemblage de cuisinières à gaz de Paloma Vietnam Co., Ltd dans le parc industriel VSIP Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Bureau du commerce du Vietnam au Laos, de janvier à septembre 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont atteint plus de 947 millions de dollars, en hausse de 28,2% par rapport à la même période l'année dernière.

Sur ce montant, les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 447 millions de dollars, +6%, et les importations, 499 millions, +57,9%.

Les principaux articles d'exportation du Vietnam vers le Laos au cours des trois premiers trimestres étaient: acier et fer (plus de 57,6 millions de dollars) ; machines, équipements, outils et pièces détachées (plus de 39,6 millions de dollars) ; moyens de transport et pièces détachées (près de 5 millions de dollars) ; engrais de toutes sortes (17,25 millions de dollars) ; ...

Le Vietnam a importé notamment du Laos du caoutchouc (plus de 106,9 millions de dollars) ; du bois et produits délivrés (près de 71 millions de dollars) ; minerais et minéraux (plus de 58 millions de dollars) ;...

En septembre seulement, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint plus de 99 millions de dollars, en hausse de 10,8% en glissement annuel. -VNA