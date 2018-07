Photo: internet



Hanoi (VNA) - Le consulat général de l’Inde à Ho Chi Minh-Ville a récemment collaboré avec l’Association vietnamienne du cuir et des chaussures (Lefaso) pour organiser un échange avec une délégation de plus de 30 entreprises indiennes participant à la 20e exposition internationale du cuir et des chaussures à Ho Chi Minh-Ville.

Selon Lefaso, l’Inde et le Vietnam sont deux des trois premiers producteurs mondiaux du cuir et des chaussures. En 2017, les importations indiennes du cuir au Vietnam ont atteint environ 92 millions de dollars, représentant 5% du total importé.

Selon les données du gouvernement indien, pour l’année fiscale de 2017 (d’avril 2017 à mars 2018), le commerce bilatéral entre l’Inde et le Vietnam a atteint 12,83 milliards de dollars.

Pendant ce temps, l’Inde a exporté au Vietnam des produits du cuir et des chaussures pour 105 millions de dollars, soit une hausse de 13,27%, et en a importé pour 121,63 millions de dollars (+ 44%). -VNA