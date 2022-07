La 11e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo: VNA La 11e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale tiendra sa 13e réunion les 11 et 12 juillet, a annoncé l’Office de l’Assemblée nationale.



En ce qui concerne le travail législatif, il examinera et adoptera le projet de résolution sur l’amendement et le complément de la résolution n°575/NQ-UBTVQH12 du 31 janvier 2008 du Comité permanent sur les fonctions et les tâches du Comité de travail des députés.

Le Comité permanent examinera et décidera de la politique de modification de l’attribution des forêts, des terres forestières et des terres rizicoles à deux ou plusieurs cultures situées dans le projet de construction de l’autoroute Nord-Sud sur la période 2021-2025. Il s’exprimera sur un rapport sur l’état d’avancement de la construction de la route Truong Son Dông.

Il examinera également le projet de rapport sur les voeux du peuple en juin 2022 et le projet de résolution du Comité permanent sur la surveillance des documents juridiques du Conseil des affaires ethniques et des commissions de l’Assemblée nationale.



Lors de cette réunion, le Comité permanent ferra le bilan de sa 3e réunion et a rendra des premiers avis sur la préparation de la 4e session de la 15e Assemblée nationale. –VNA