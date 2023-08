Lors de la réunion. Photo : VNA

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 25e réunion, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a discuté dans la matinée du 17 août du projet de Loi sur l'assurance sociale (modifiée).Lors de la séance, la majorité des participants se sont déclarés pour l’élargissement de l’éventail des gens participant à l'assurance sociale obligatoire.Selon le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, le projet de Loi sur l' assurance sociale (modifiée) comporte de nombreux amendements dans le sens d'encourager les travailleurs à réserver le temps de cotisations aux assurances sociales pour recevoir la pension de retraite, au lieu d’obtenir une allocation unique.La permanence de la Commission des affaires sociales de l'AN a demandé au gouvernement de continuer de recueillir les opinions du public sur cette question.Selon le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, il est nécessaire de faire des recherches intégrées et de sélectionner les meilleurs aspects des options disponibles pour trouver une meilleure possible. -VNA