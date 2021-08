Hanoi (VNA) – Le Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption convoquera jeudi 5 août à Hanoi sa 20e session, sous la présidence de son chef et secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong (centre) s’exprime lors de la 18e session du Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption. Photo : VNA

Cette session sera la première durant le 13e mandat du Parti, qui aura lieu dans un contexte où le pays redouble d’efforts pour lutter l’épidémie de Covid-19 et développer l’économie tout en accordant l’attention à la lutte contre la-corruption.



Les efforts se poursuivent, selon les mots du chef du Parti, pour prévenir et combattre la corruption avec une plus grande détermination politique, une plus grande énergie et une meilleure efficacité, une persévérance sans faille à tous les niveaux.

Mettant en œuvre sérieusement les lignes directrices, les tâches et les solutions sur la lutte contre la corruption conformément à la résolution du 13e Congrès national du Parti, aux conclusions de la Conférence nationale de récapitulation du travail de lutte contre la corruption en 2013-2020, ce travail durant ce mandat devrait être mené de manière plus vigoureuse et plus efficace que le mandat précédant, a-t-il exigé.

La 20e session devra se prononcer notamment sur le projet de rapport sur les progrès et les résultats de la mise en œuvre du programme de travail du Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption au premier semestre et les tâches pour le deuxième semestre de l’année.

Elle s’exprimera sur un rapport sur les résultats de la direction et du traitement des cas et des affaires suivies par le Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption.

Les participants donneront leurs avis sur l’avant-projet d’amendement et de complément des fonctions, missions et attributions du Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption, et le projet de règlement sur le contrôle et la surveillance du travail de prévention et de lutte contre la corruption dudit comité. – VNA