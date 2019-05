Hanoi (VNA) – La permanence du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre la corruption s’est prononcée mardi 21 mai sur des affaires majeures lors d’une réunion présidée par le membre du Bureau politique, membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, vice-président dudit comité, Trân Quôc Vuong.

Le membre du Bureau politique, membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, vice-président du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre la corruption, Trân Quôc Vuong (debout) s’exprime lors de la réunion, le 21 mai à Hanoi

Elle demandé aux organes compétents d’achever l’enquête sur 28 affaires, d’émettre l’acte d’accusation dans 24 affaires, de juger en première instance 29 affaires, de juger en appel 7 affaires, et de finaliser les vérifications de 36 affaires, d’ici à la fin de cette année.Les efforts devraient se concentrer sur l’enquête, la poursuite et le jugement de 8 affaires graves, notamment l’affaire d’"actes volontaires contraires aux réglementations de l’Etat relatives à la gestion économique, causant de graves conséquences, manquement aux obligations professionnelles, causant de graves conséquences" à la Sécurité sociale du Vietnam.Elles comprennent aussi l’affaire de "violation des règles relatives à la gestion et à l’usage des terrains, violation des règles relatives à la gestion et à l’usage des biens de l’Etat, causant leur perte et leur gaspillage" à la compagnie Hai Thành ; et l’affaire de "corruption passive, corruption active, violation, violation des règles relatives à la gestion et à l’usage des fonds d’investissement publics, causant de graves conséquences" à MobiFone Corporation.Deux autres affaires devant être traitées sont l’affaire de "violation des règles relatives à l’investissement dans les ouvrages de construction, causant de graves conséquences" à la compagnie par actions de pétrochimie et biocarburant (PVB) à la PetroVietnam Biofuels Joint Stock Company (PVB), et celle de "violation des règles relatives aux activités bancaires et aux autres opérations bancaires" à la Southern Bank.Dans le collimateur figurent aussi l’affaire de "violation des règles relatives à la gestion des terrains, violation des règles relatives à la gestion et à l’usage des biens de l’Etat, causant leur perte et leur gaspillage" à Dà Nang (Centre) ; et l’affaire de "violation des règles relatives à la gestion et à l’usage des biens de l’Etat, causant leur perte et leur gaspillage" à la Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (Sabeco). – VNA