Hanoi (VNA) - Le Comité chargé des affaires des organisations non gouvernementales étrangères (COMINGO) a tenu mercredi 23 mars une conférence en ligne pour faire le point sur la mise en œuvre de ses tâches en 2021 et discuter de ses orientations cette année.

Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef du COMINGO Tô Anh Dung et les délégués lors de la conférence, le 23 mars. Photo : VNA

Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef du COMINGO Tô Anh Dung, et le vice-président et secrétaire de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam Phan Anh Son ont coprésidé la réunion.Au cours de la réunion, les participants ont partagé des informations sur la situation internationale, régionale et nationale qui affectent directement les affaires des ONG étrangères au Vietnam, et les résultats obtenus en 2021.En raison des impacts causés par la pandémie de Covid-19, les ONG étrangères au Vietnam ont rencontré de nombreuses difficultés, en particulier dans la mobilisation du budget et l’organisation de visites et d’activités sur le terrain, a-t-on appris de la réunion.Les aides étrangères non gouvernementales décaissées en 2021 pour le Vietnam se sont chiffrées à près de 233 millions de dollars, en hausse de plus de 5% en glissement annuel. Sur le total, la valeur des biens, de l’argent et de l’assistance technique pour la lutte du Vietnam contre le Covid-19 s’est élevée à plus de 10,6 millions de dollars.Le taux de décaissement des aides étrangères non gouvernementales a atteint plus de 73% de la valeur totale engagée au cours de l’année, contre 71% en 2020.Cela a montré que les ONG étrangères étaient plus proactives et adaptatives dans la mise en œuvre des projets malgré les impacts de la pandémie, tout en démontrant les résultats du soutien, de la connexion et de la coordination des agences, ministères, secteurs et localités. – VNA