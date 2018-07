Lors du colloque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La préparation des entreprises du Vietnam et des pays étrangers pour la quatrième révolution industrielle a été débattue lors d'un colloque, à Hanoi le 13 juillet.Le colloque, intitulé «Développement de la production intelligente: vision et solutions technologiques», a eu lieu dans le cadre du Sommet et de l'Exposition de l’Industrie 4.0 – 2018.Les délégués à l'événement ont également examiné les mécanismes et les politiques qui doivent être rationalisés afin de faire avancer les applications intelligentes et de haute technologie dans la production, et ainsi améliorer la productivité et la compétitivité des diverses entreprises et de l'économie.Des représentants des plus grandes entreprises technologiques du monde ont partagé leur expérience dans la mise en œuvre de l'Industrie 4.0, ainsi que dans la construction, la gestion et l'exploitation d'usines numériques et intelligentes.Les participants ont déclaré que les technologies de l'information et de la communication, ainsi que d'autres nouvelles tendances de la quatrième révolution industrielle, ont généré des défis et des opportunités pour les administrateurs d'entreprise.Cao Duc Phat, vice-président permanent de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti, a déclaré que les usines intelligentes dotées de technologies avancées changeront les méthodes de production traditionnelles en créant de nouveaux produits d'une qualité exceptionnelle.La technologie de l'automatisation et de l'intelligence artificielle signifiera que la main-d'œuvre peu qualifiée bon marché pourrait perdre certains de ses avantages dans le secteur industriel et nécessiter une main-d'œuvre adaptée à la nouvelle situation, a-t-il déclaré.En outre, les ressources naturelles ont été graduellement remplacées par de nouveaux matériaux synthétiques, a indiqué le responsable, notant que les avancées technologiques majeures dans la production d'énergie renouvelable ont contribué à réduire la dépendance aux combustibles fossiles.Le colloque devrait aider les organes d’état-major du Parti, les agences de gestion de l'État et les milieux de la recherche et des affaires à élaborer des lignes directrices et des politiques pour accélérer l'application et le développement technologiques. -VNA