Le vice-ambassadeur de la République tchèque au Vietnam, Lukas Musil (gauche) s'exprime lors de cet événement. Photo: VOV



Hanoï (VNA) – "Le coin de la culture tchèque", une librairie expose les traits typiques de la culture tchèque, mais aussi un lieu d’échange culturel, artistique et linguistique, a vu le jour le 13 décembre à Hanoï.

Nguyen Trung Dung, directeur du centre d’échanges culturels et de coopération internationale, a rappelé les bonnes relations Vietnam – République tchèque au cours de ces 7 siècles.

De nombreux Vietnamiens ayant étudié et vécu en République tchèque ont accordé de bons sentiments au pays et aux populations tchèques. En particulier, la communauté des Vietnamiens parlant le tchèque considèrent ce pays comme leur deuxième pays et contribuent notablement à édifier des relations durables entre les deux pays.

Il a espéré que "Le coin de la culture tchèque" recevra une grande attention de la part du public et un soutien actif de l’ambassade de la République tchèque au Vietnam afin que cet espace devienne une passerelle efficace et durable reliant les deux peuples.

Partageant cette volonté, le vice-ambassadeur de la République tchèque au Vietnam, Lukas Musil, chargé de la politique, de la presse et de la culture, a affirmé que cet événement était une preuve de la préservation et du développement de la culture tchèque au Vietnam.

Il a annoncé que le gouvernement tchèque créerait le centre de la République tchèque à Hanoï au Vietnam, après la République de Corée et le Japon, témoignant de l’importance des échanges culturels entre le Vietnam et la République tchèque dans les temps à venir. –VNA