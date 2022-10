Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une formation du programme ''Google for Startups'' a été organisée pour 25 startups technologiques dans la région du Sud du Vietnam.

Cela fait partie de la coopération entre le Centre national d'innovation (CNI) du ministère du Plan et de l'Investissement et Google pour soutenir les petites et moyennes entreprises et le développement de l'écosystème de l'innovation et des startups.

Nguyên Duc Long, représentant du CNI, a déclaré qu’il s’agissait de la première fois que Google for Startups était organisé dans le pays, et que le programme deviendrait une activité annuelle du CNI et de Google pour le développement du Vietnam.

Dans ce programme, les startups recevront les conseils de plus de 20 experts vietnamiens et étrangers, notamment des experts de Google et des responsables de grandes entreprises.

Google for Startups, lancé en 2011, a été mis en place dans de nombreux pays développés, où le système d'innovation et d’entrepreunariat a mûri, comme le Royaume-Uni, Israël, l'Espagne, la République de Corée, la Pologne, le Brésil et le Japon.

Près de 200 startups au Vietnam se sont inscrites au programme. Ainsi, 25 entreprises du Sud participeront à une formation d'une semaine à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville pour préparer leurs prochaines étapes de développement.

Lors du cours de formation. Photo: VNA



Vingt-cinq autres de la région du Nord rejoindront le stage de formation du 14 au 18 novembre prochain à Hanoï.

En décembre, les 10 startups les plus remarquables seront sélectionnées pour participer au Demo Day, où elles présenteront leurs business models d'innovation et lèveront des capitaux. -VNA