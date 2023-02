Le club Câm Ca se produit lors de la séance de clôture d’un cours de musique. Photo : Trân Thanh Giang

Hanoï (VNA) - Le club Cầm Ca est le lieu où les jeunes amoureux de la musique traditionnelle quel que soit leur âge inspirent de nombreux gens de la communauté de la musique traditionnelle et de la préservation de la culture traditionnelle.



Le club Cầm Ca a été fondé en 2019 par Lê Ha Thu, élève du lycée Hanoï- Amsterdam. « Quand j'ai commencé à faire mes études au lycée, a-t-elle confié, je désirais me produire sur scène avec mon monocorde, cependant je ne trouvais aucun club acceptant cet instrument. En voyant des lycéens jouer de la flûte ou du monocorde, j'ai décidé de créer un club afin de satisfaire notre passion commune ».



Pour ouvrir ce club, Ha Thu avait dû obtenir l'autorisation de la direction de son lycée, qui comptait déjà presque 40 clubs. Son amour pour la musique traditionnelle l'a convaincue. A peine créé, le club s’est produit à plusieurs reprises à l’occasion de grandes célébrations de l’école ou de concert avec des projets, devant des enfants des villages SOS.



Étant le 40e club du réputé lycée Hanoi- Amsterdam de la capitale, le club Cầm Ca, bien qu’il soit antérieurement créé par rapport à d’autres clubs artistiques, a déjà obtenu de grands succès et acquis une grande réputation.



Il réunit près de 80 membres aimant la musique traditionnelle, venus du lycée et aussi d’autres écoles. Le club a ouvert des cours de techniques vocales en ligne ou en présentiel, avec près de 400 élèves.



Les amoureux de la musique traditionnelle doivent s’inscrire au cours de leur instrument de musique préféré et les classes sont réparties pour leur offrir le plus de confort. Par exemple, un cours de théorie peut recevoir de 20 à 40 élèves, cependant une classe de pratique ne compte que de 2 à 4.



Les cours sont donnés par des étudiants de l’Académie nationale de musique et l’IUP d’arts de Hanoï.



Autre point intéressant, les classes sont à la fois le lieu où les jeunes peuvent apprendre à jouer des morceaux de musique anciens mais aussi contemporains. Cela permet aux jeunes de changer leur point de vue sur les instruments de musique traditionnelle en leur montrant que l’on peut également jouer des airs modernes.



“ Avant d'adhérer au club Câm Ca, j'étais nulle en musique. Grâce aux cours de monocorde, je connais mieux les instruments de musique traditionnels qui sont différents de ce que j’imaginais auparavant », a confié Trân Thanh Thuy, 36 ans.



« Je souhaite que le club bénéficie dans le futur des assistances de l’Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh de Hanoi, afin d’avoir davantage l'occasion de se produire auprès des jeunes et de leur transmettre l’amour pour la musique traditionnelle, la préservation de la culture traditionnelle plus largement », a conclu Lê Hà Thu, directrice du club Câm Ca./.-VI/VNA