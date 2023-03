Hanoï, 12 mars (VNA) - L'Institut de recherche sur le riz du Mékong (CLRRI) travaille à l'amélioration des variétés de riz de spécialité et au développement de zones rizicoles spécialisées à haute valeur marchande, en association avec la création de marques déposées pour les produits à base de riz dans les localités.

Photo : VNA

Le directeur du CLRRI, Tran Ngoc Thach, a déclaré que son Institut avait amélioré 6.000 ha de variété de couleur laiteuse (Tai nguyen Duc) - une variété de riz pour la culture d'été-automne dans la province de Soc Trang, et a construit une marque de certification pour ce type.

Il recherchera et améliorera également la production et la qualité d'autres variétés telles que "nang Thom cho Dao" et "Nanh Chon" qui ont été dégradées en raison de conditions de culture défavorables, a déclaré Tran Ngoc Thach.

L'institut se concentre également sur la recherche de variétés de riz sélectionnées, en vue d'améliorer la qualité du riz adapté au changement climatique dans la région, conformément à un projet de plantation d'un million d'hectares de riz de haute qualité associé à la croissance verte pour la région du delta du Mékong, a-t-il noté.

L'Institut de recherche sur le riz du Mékong travaille à l'amélioration des variétés de riz de spécialité. Photo : VNA

En outre, il recherchera et évaluera également le potentiel nutritionnel des variétés de riz et développera des produits à haute valeur ajoutée à partir du riz et des sous-produits de la production et de la transformation du riz, développera des modèles de rotation entre le riz et les cultures et l'aquaculture à s'adapter au changement climatique, en particulier dans les zones de sécheresse et d'intrusion d'eau salée, dans les zones touchées par l'eau salée dans les zones côtières d'élevage de poissons et de crevettes, a-t-il ajouté.

Mettant en œuvre la recherche scientifique et le transfert de technologie dans l'industrie du riz au service du développement socio-économique de la région du delta du Mékong, l'Institut a été chargé de réaliser de nombreux projets scientifiques et technologiques pertinents aux niveaux national et ministériel.

Il a également développé des procédures de riziculture pour quatre sous-régions écologiques, qui sont largement appliquées à la production de riz dans la région du delta du Mékong et construit un processus de riziculture biologique dans le système d'élevage crevette-riz dans les zones côtières du delta du Mékong.- VNA