Hanoi (VNA) – La pandémie de Covid-19 a donné une impulsion au processus de transformation numérique et accéléré l’adaptation du cloud computing dans les organisations et les entreprises.

Le ministère de l’Information et de la Communication entend moderniser les infrastructures numériques et développer le très haut débit et l’informatique en nuage. Photo : VNA

Selon Conor McNamara, directeur général d’Amazon Web Services (AWS) pour l’ASEAN, le marché du cloud computing devrait prospérer, en particulier après la pandémie qui a conduit à une demande croissante d’applications informatiques dans les entreprises.

Le nombre d’entreprises appliquant le cloud computing est en augmentation, selon les fournisseurs de services.

McNamara a déclaré qu’AWS a connu des opérations stables et étendues dans la région de l’Asie du Sud-Est. AWS s’est associé à VIB au Vietnam, Singtel à Singapour, Maxis en Malaisie et Globe Telecom aux Philippines.



En particulier, certaines start-up utilisent depuis longtemps les services de cloud computing d’AWS et sont devenues des géants de la technologie, notamment Grab, Traveloka et Gojek, a-t-il déclaré.

Il a soutenu que l’environnement informatique aidera les entreprises à accélérer la transformation de leurs modèles commerciaux, tout en améliorant leur niveau de stabilité. Par exemple, TNEX Vietnam n’a pas été affecté par COVID-19 grâce à l’application du cloud computing, maintenant leur offre de services, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le cloud computing peut aider les entreprises à réduire leurs coûts, en particulier les dépenses de maintenance. Not A Basement Studio – une start-up vietnamienne, en est un exemple. Il a réduit le processus de conception de contenu de quatre jours à quelques heures seulement, avec des coûts de maintenance divisés par deux.

Le Vietnam est considéré comme un marché important et prometteur d’AWS, a souligné McNamara, ajoutant que ses politiques de transformation numérique et de développement économique numérique ont créé un environnement favorable à la croissance de l’écosystème, y compris des facteurs liés à la croissance des entreprises numériques.

Dans ce processus, le cloud computing est l’une des technologies les plus importantes pour les entreprises. Les grands noms qui ont réussi avec le cloud computing tels que Netflix et Grab devraient inspirer davantage d’entreprises vietnamiennes.

Afin de soutenir l’application du cloud computing au Vietnam, AWS a investi dans la recherche de partenaires et le développement de services et d’infrastructures pour ce marché, a déclaré McNamara.

Avec plus de 200 services différents et un réseau de zones de disponibilité et de régions AWS à travers le monde, AWS prévoit de lancer ses systèmes Edge Location et OutPosts au Vietnam pour fournir de nouveaux services aux clients vietnamiens, a-t-il révélé. – VNA