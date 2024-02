Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le journal « International Business Daily » du ministère chinois du Commerce a récemment publié un article appréciant le climat d’investissement et d’affaires au Vietnam, en particulier ses efforts, ses réalisations et ses perspectives futures en matière d’attraction des investissements étrangers.L'article, portant sur les efforts du Vietnam pour attirer les capitaux étrangers, indique qu'au cours des dernières années, avec le développement stable de son économie, le Vietnam attire de plus en plus l'attention des investisseurs étrangers, étant toujours en tête de l’Asie du Sud-Est en termes d'attraction des investissements directs étrangers (IDE).De plus, les investisseurs étrangers choisissent le Vietnam vu ses avantages en matière de stabilité politique et de main-d’œuvre abondante et qualifiée. Ces dernières années, les industries vietnamiennes des semi-conducteurs et des hautes technologies ont attiré beaucoup d’attention mondiale.L’auteur cite les données de l’Agence d'investissement étranger (Foreign Investment Agency – FIA) du ministère du Plan et de l'Investissement, selon lesquelles le montant total des IDE enregistrés au Vietnam au 20 janvier 2024 a atteint plus de 2,36 milliards de dollars, soit une hausse de 40,2% en rythme annuel. Il rappelle également que le Vietnam a signé des accords de libre-échange avec plus de 60 pays à travers le monde et entretient des partenariats avec de nombreux pays membres du G20. Il est donc prévu que l'attraction des investissements étrangers au Vietnam continuera à maintenir une bonne dynamique de croissance cette année et dans les temps à venir.Toujours selon l'article, le gouvernement vietnamien encourage les investisseurs étrangers à mener des opérations sur son sol en leur créant des conditions favorables avec de nombreux privilèges fiscaux et sur d’autres aspects…Expliquant les principaux facteurs qui font du Vietnam une destination attrayante pour les investisseurs étrangers, l'article constate que plus de 70% de la population vietnamienne a moins de 35 ans et possède d’un niveau de qualification et de compétences techniques assez élevé, créant ainsi une ressource de main-d'œuvre abondante et bon marché. De plus, le Vietnam possède une culture d’entrepreneuriat développée.Selon l'auteur, le Vietnam possède de riches ressources naturelles, un marché de consommation en croissance rap ide et un environnement politique en constante amélioration, créant un énorme potentiel que les investisseurs peuvent exploiter.Plus précisément, le Vietnam a une position géographique très favorable, partageant des frontières communes au nord avec les provinces chinoises du Guangxi et du Yunnan, à l'ouest avec le Laos et le Cambodge, et possède un littoral à l'est allant jusqu'à 3.260 km.L'article affirme que, autrefois un pays agricole, le Vietnam a progressivement promu ces dernières années le rôle de l'industrie de la fabrication et les exportations de téléphones, d'ordinateurs et de composants électroniques. L'échelle de son économie est en constante expansion, avec une structure harmonieuse et de plus en plus ouverte au marché mondial. -VNA