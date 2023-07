Hanoï (VNA) - Le Chili est devenu le quatrième partenaire commercial et l’un des grands marchés à l’exportation du Vietnam en Amérique latine , avec une augmentation constante du commerce bilatéral ces dernières années.Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le commerce entre le Vietnam et le Chili a connu une croissance impressionnante, atteignant 2,15 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation annuelle de 9%, dont 1,72 milliard de dollars des exportations vietnamiennes.L'accord de libre-échange Vietnam- Chili (VCFTA), entré en vigueur le 1er janvier 2014, a grandement contribué à stimuler le commerce entre les deux pays. Dans le cadre de l'accord, le Chili supprime 99,62% des lignes tarifaires pour les exportations vietnamiennes en dix ans, tandis que le Vietnam supprime également 87,8% des lignes tarifaires pour le Chili en 15 ans.Bien que la croissance du commerce bilatéral ait ralenti en raison de la crise mondiale, le Vietnam reste le plus grand partenaire commercial du Chili parmi les pays de l'ASEAN. Le Vietnam est également une porte d'entrée pour les produits chiliens sur le marché de l'ASEAN, tandis que le Chili devrait aider les produits vietnamiens à pénétrer le marché sud-américain.En particulier, le Chili a approuvé l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) au début de 2023, ce qui devrait entraîner une nouvelle croissance décisive dans les relations commerciales entre le Vietnam et le Chili.Le ministère de l'Industrie et du Commerce a proposé aux deux parties de déployer des mesures pour stimuler le commerce bilatéral en tirant pleinement parti des avantages du CPTPP et du VCFTA, en diversifiant les importations et les exportations, et en créant des conditions favorables au processus d'ouverture du marché dans chaque pays.