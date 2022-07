Photo : VNA

Hanoï (VNA) – De janvier à la mi-juillet, le chiffre d'affaires total d’import-export du pays a atteint 403 milliards de dollars, selon les données publiées par le Département général des douanes.

Rien que la première quinzaine de juillet, les exportations ont atteint près de 14,3 milliards de dollars, portant ainsi le chiffre d'affaires total du début de l'année à la mi-juillet à 201 milliards de dollars.

Les groupes de produits d'exportation affichant un chiffre d'affaires d’un milliard de dollars comprennent les téléphones et composants (1,86 milliard de dollars) ; les machines-outils et pièces détachées (1,84 milliard de dollars) ; le textile-habillement (près de 1,8 milliard de dollars) ; les ordinateurs, produits et composants électroniques (1,66 milliard de dollars); les chaussures (1,09 milliard de dollars).

De nombreux groupes de produits de base ont atteint un chiffre d'affaires de centaines de millions de dollars, à savoir le bois et objets en bois ; les produits aquatiques ; les véhicules et pièces de rechange; le fer et l’acier…

En ce qui concerne les importations, le chiffre d'affaires de la première quinzaine de juillet, a atteint 16,3 milliards de dollars, portant ainsi le total de janvier à la mi-juillet à 202 milliards de dollars. Les deux groupes de marchandises affichant une valeur de plus d'un milliard de dollars sont les ordinateurs, produits et composants électroniques (3,84 milliards de dollars) ; les machines-outils et pièces de rechange (2,1 milliards de dollars).

Selon les prévisions, le chiffre d'affaires d'import-export du pays cette année dépassera 700 milliards de dollars, dont environ 400 milliards de dollars d'exportations.

D'après le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour atteindre l'objectif de croissance des exportations de 8% cette année, le ministère aide les entreprises à acquérir des informations sur les marchés, de promouvoir les exportations, de profiter des accords de libre-échange, de créer de nouveaux produits... Il les encourage aussi à bien gérer la question de la traçabilité pour que leurs produits répondent bien aux normes des marchés étrangers…-VNA