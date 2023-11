Cérémonie de signature et de mise en œuvre du projet de chaîne de valeur gaz-électricité Bloc B - O Mon. Photo: Petrovietnam

Hanoï (VNA) - En octobre, le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam) a enregistré le chiffre d'affaires le plus élevé depuis le début de l'année. Il devra atteindre tous les objectifs financiers assignés en 2023 vers la mi-novembre.



C’est ce qu’a déclaré le directeur général de Petrovietnam, Le Manh Hung, lors de la réunion régulière de novembre avec les dirigeants des unités membres du groupe sur les résultats des activités de production et commerciales en octobre, au cours des 10 premiers mois et le plan pour les deux derniers mois de 2023.



Concrètement, l’exploitation pétrolière a atteint 0,85 million de tonnes en octobre et 8,7 millions de tonnes au cours des dix premiers mois, dépassant respectivement de 4,2% et de 13,1% le plan fixé.



En ce qui concerne l’exploitation de gaz, Petrovietnam a connu un volume de 0,62 milliard de m3 en octobre et 6,38 milliards de m3 en dix mois, dépassant de 4,6% le plan mensuel et de 9,7% le plan pour la période entre janvier et octobre.



S’agissant de la production d'électricité, le groupe a fourni 1,91 milliard de kWh en octobre et 19,54 milliards de kWh en dix mois, soit une augmentation de 46,2% en glissement annuel.



Quant à la production d'azote, elle a atteint 161.800 tonnes en octobre et 1,46 million de tonnes en dix mois, dépassant de 9,6% le plan mensuel et de 5,9% le plan fixé pour 10 mois.



Ainsi, Petrovietnam a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 87,2 billions de dongs en octobre et à 745 billions de dongs depuis janvier, dépassant de 44% l’objectif mensuel et de 10% de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année. Le groupe a reversé au budget étatique 14,9 billions de dongs en octobre et 121 billions de dongs au cours des 10 premiers mois.



Le 30 octobre, la cérémonie de signature et de mise en œuvre du projet de chaîne de valeur gaz-électricité Bloc B - O Mon entre PetroVietnam et des partenaires a eu lieu.



Le projet contribuera en outre à consolider la défense et la sécurité nationales et à affirmer la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, à créer des milliers d'emplois, à favoriser la restructuration économique dans plusieurs localités, à soutenir le gouvernement dans sa feuille de route pour atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050, conformément aux engagements pris lors de la COP26.



Présent à cet événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’il s’agissait d’un projet gazier et pétrolier clé du pays, le plus grand du genre à ce jour, affirmant son importance stratégique pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie pour la période post-2025 dans la région Sud-Ouest et dans le pays en général.

Plate-forme Su Tu Trang. Photo: Petrovietnam

Le 29 octobre, Petrovietnam et son unité membre PV Gas ont inauguré le terminal de transbordement et de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) de Thi Vai, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), actuellement le plus grand de ce genre au Vietnam.



Selon le président du Conseil d’administration de Petrovietnam, Hoang Quoc Vuong, le gouvernement a approuvé le Projet de restructuration de son groupe pour 2025. L'objectif du projet est de faire de Petrovietnam un grand groupe industriel énergétique du pays et de la région, conformément aux nouvelles tendances de développement, à la quatrième révolution industrielle, aux transitions verte, numérique et énergétique.



Le directeur général Le Manh Hung a demandé de créer un comité de pilotage de la mise en œuvre du Projet de restructuration de Petrovietnam pour 2025 afin d’identifier clairement les travaux de restructuration pour chaque domaine et unité, au service de l’attribution des tâches, la définition de solutions spécifiques et de l’évaluation de la mise en œuvre du Projet. -VNA